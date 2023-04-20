فيديو | وعد لم يفِ به علي البليهي .. تحدي "إسقاط النصر" بينه وبين أوديون إيجالو

الهلال هزم النصر بهدفي أوديون إيجالو، لكن علي البليهي لم ينفذ الوعد الذي قطعه على نفسه..

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رهان خاص جمع علي البليهي؛ مدافع الهلال، بزميله النيجيري أوديون إيجالو، قبل ديربي الرياض أمام النصر، لكن الأول لم يف بوعده!

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الزعيم حقق الفوز أمام العالمي بثنائية نظيفة، قبل يومين، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب "الملز".

وكشف سلمان الفرج؛ قائد الهلال، عن تحدي الثنائي، موضحًا أن البليهي وعد إيجالو بمنحه عشرة آلاف ريال حال سجل هدفًا في شباك النصر، وقد فعل النيجيري، وبل هو صاحب الهدفين.

وظهر إيجالو مازحًا مؤكدًا أنه طلب من المدافع منحه خمسة آلاف فقط حال التسجيل، لكن البليهي صمم على مضاعفة المبلغ، لكن الفرج وعده بأخذ المبلغ من الأخير ومنحه إياه.

جدير بالذكر أن الفوز في الديربي رفع رصيد الزعيم للنقطة 49 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما جمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

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