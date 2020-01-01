علي البليهي ينفي توقيع عقد جديد مع الهلال

مدافع الهلال يتحدث كذلك عن مباراة الفيصلي

نفى علي البليهي ما تردد مؤخرًا عن توصله لاتفاق مع الهلال على تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2020، مؤكدًا عدم وجود أي جديد في ذلك الأمر.

وكانت عدة تقارير إعلامية سعودية قد تحدثت عن وجود عرض جديد من الهلال لتجديد عقد المدافع السعودي، وأن الطرفين توصلا لاتفاق بالفعل، بل وذهب البعض للتأكيد على أن البليهي وقع بالفعل على عقده الجديد مع بطل دوري أبطال آسيا.

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مدافع الفتح السابق نفى الأمر تمامًا في تصريحات أدلى بها للقنوات السعودية الرياضية عقب تأهل الهلال الصعب لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تخطيه الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية المباراة التي أقيمت في المجمعة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

إذ قال "كل الأخبار المتداولة عن تجديد عقدي مع الهلال أو توصلي لاتفاق مع الإدارة غير صحيحة، لا جديد حتى الآن في هذا الملف".

وأضاف حول مواجهة الفيصلي ونقطة التحول في المباراة "التغيير المبكر وإصابة جانج كان نقطة تحول مهمة في المباراة، بجانب ضغط المباريات، لا تنسوا أن الفيصلي لعب آخر مباراة منذ 5-6 أيام فيما لعبنا نحن منذ 3 أيام وسنلعب مجددًا بعد 3 أيام".

أتم قائلًا "ألف مبروك لجماهير الهلال على الفوز، ارتكبنا نحن المدافعون بعض الأخطاء لكن نعد بأن القادم أفضل بإذن الله".

يُشار لأن الهلال سيواجه الأهلي في مباراة مؤجلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري.