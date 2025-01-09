"جبناء وتركتم كل المخطئين" .. إعلامي يُهاجم جمهور الهلال بسبب علي البليهي!

جمهور الهلال لا يرغب في بقاء البليهي

هاجم الإعلامي علي هبه جمهور نادي الهلال الذي يرفض تجديد عقد المدافع علي البليهي خلال الوقت الحالي، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

وأطلق جمهور الهلال هاشتاج "نرفض تجديد عقد البليهي"، بعد مستواه الذي ظهر عليه خلال مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد هبه عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على الجمهور الذي أطلق الهاشتاج، مدافعًا عن علي البليهي، ووصف من يُطالب بهذا الأمر بـ"الجبناء".

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "أشهد بالله أنكم جبناء، تركتم سالم وكنو والحمدان ونيفيز وكل من أهدروا ركلات الجزاء، واتجهتوا لمن دافع عن شعار ناديكم طوال 7 سنوات علي البليهي، لا غرابة في أوناس شعارهم إنكار معروف من أحسن لناديهم".

وخرج الهلال من دور ربع النهائي ببطولة كأس الملك على يد الاتحاد بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.