فيديو | علي البليهي لهما بالمرصاد .. الشنقيطي وبوشل يُخطئان في غناء أهزوجة المنتخب السعودي "الهلالية"

مقطع فيديو طريف لنجوم الأخضر عقب الفوز على العراق

تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من حافلة المنتخب السعودي عقب الفوز على نظيره العراقي 3-1 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 26 المقامة حاليًا في الكويت.

الأخضر نجح في حجز مقعده في المربع الذهبي، حيث سيُواجه عُمان، بعد البداية المتعثرة بالخسارة أمام البحرين والفوز في الوقت القاتل على اليمن، وقد أبدى اللاعبون سعادة بالغة بالوصول إلى نصف النهائي واحتفوا وغنوا كثيرًا في الحافلة التي أقلتهم من الملعب إلى فندق الإقامة بالكويت.

الثنائي، مهند الشنقيطي ونواف بوشل، كانوا يُغنون أهزوجة خاصة بالمنتخب السعودي لكن بشكل خاطئ، وقد كان لهما زميلهما علي البليهي بالمرصاد، خاصة أن الأهزوجة أصلها هلالي وقد حُرفت كلماتها لتُغني للأخضر.

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البليهي أوقف لاعبي الاتحاد والنصر وبعدها تدخل ناصر الدوسري وصحح لهم طريقة غناء الأهزوجة ليغنيها الجميع معًا من جديد وبشكل صحيح.

يُشار إلى أن الأخضر سيُواجه عُمان في نصف النهائي مساء الثلاثاء القادم، فيما ستلعب البحرين أمام الكويت في نصف النهائي الآخر.