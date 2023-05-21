علي البليهي: الأهلي نقطة تحول كبرى في مسيرتي وأحب هذا الفريق بجانب الهلال

مدافع الهلال في حديث شيق عن بداياته

كشف علي البليهي مدافع الهلال عن دور النادي الأهلي الكبير في مسيرته الكروية، وذلك خلال حواره مع برنامج "ملعب SBC" مع الإعلامي خالد الشنيف.

المدافع السعودي لم يلعب أبدًا مع الأهلي، بل بدأ مسيرته مع نادي الأمل ثم اننضم للنهضة ومنه للفتح، وكانت النقلة النوعية بانتقاله للهلال عام 2017 والذي حقق معه عديد الإنجازات وأبرزها الدوري السعودي 4 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين ووصافة كأس العالم للأندية.

البليهي تحدث عن سر التحول في حياته قائلًا "نقطة التحول الكبرى في مسيرتي كانت حين جاء لاعبو الأهلي للتدرب عندنا في نادي الأمل بعد انتهاء المران الخاص بنا، جلست بعدها لأتابع مران الأهلي وفوجئت بزيادة في الإضاءة واهتمام كبير بحالة الملعب، وهو ما جعلني أصر على أن أصبح لاعبًا في مثل تلك الأندية، وتلك كانت نقطة التحول".

صاحب الـ33 عامًا أوضح أن عائلته تضم مشجعين لمختلف أندية دوري روشن، وقد أكد على تشجيعه للهلال منذ كان صغيرًا لكن بجانب نادٍ آخر هو الاتحاد.

حيث قال "أنا أشجع الهلال منذ البداية، لكني أميل للاتحاد قليلًا، أحبه وأحب جمهوره، ليس تقليلًا في جمهور الهلال لكني أحب الجمهور الاتحادي".

البليهي أكد أخيرًا أن تصريحاته التي تحمل روح التحدي تكون مقصودة بهدف منحه الحافز لتقديم الأفضل دومًا، وقد ضرب مثلًا بذلك حديثه الأخير عن مواجهة الاتحاد.

يُشار إلى أن البليهي كان قد تحدث أحد عشاق الاتحاد بعدم الخسارة أمامه في الكلاسيكو الأخير، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 2-2.