وسط فرحته بهدف السد .. لجنة الانضباط توقع عقوبة على البليهي ولاعب النصر

توقيع عقوبة ضد ثنائي الهلال والنصر!

أفسدت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي فرحة النجم علي البليهي مدافع الهلال، بعدما سجل هدفًا لفريقه في مرمى السد القطري مساء الثلاثاء بدوري أبطال آسيا للنخبة!

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وسجل البليهي هدف الهلال، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالجولة الخامسة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وأعلنت لجنة الانضباط عن توقيع عقوبة على البليهي بتغريمه 20 ألف ريال سعودي، بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "فلاش إنترفيو"، بعد نهاية مباراة الخليج ضد الهلال، وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

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ورفض البليهي إجراء لقاءات إعلامية، بعد خسارة الهلال أمام الخليج بثلاثية مقابل هدفين، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم النجم البرتغالي أوتافيو لاعب وسط النصر مبلغ 20 ألف ريال، لغيابه عن منطقة "فلاش إنترفيو"، عقب مباراة العالمي ضد القادسية، التي خسرها الأصفر بهدفين لهدف.