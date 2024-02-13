"عليه أن يتعلم".. جوارديولا يشكو من هالاند على العلن ويمنحه نصيحة ذهبية

"يجب أن يكون إيجابيًا في كل الأوقات"

قدم بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نصيحه لمهاجمه الشاب إرلينج هالاند، بعد عودته إلى هز الشباك مرة أخرى بهدفين في مرمى إيفرتون.

وقال بيب جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" إن لغة جسد إرلينج هالاند في الشوط الأول من فوز مانشستر سيتي على إيفرتون كانت "ليست جيدة"، مشيرًا إلى أن الفتى النرويجي "يجب أن يظل إيجابيًا عندما لا يسجل".

وفشل هالاند في التسجيل قبل نهاية الشوط الأول يوم السبت قبل أن يسجل هدفين في الدقيقتين 71 و85، قادا السيتي للفوز على التوفيز، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأضاف: "هذان الهدفان سيساعدان هالاند كثيرًا على تصفية ذهنه. لغة جسده في الشوط الأول لم تكن جيدة. الشوط الثاني كان أفضل بكثير. بالنسبة له عندما يسجل هدفًا، يكون مزاجه مختلفًا. وبعد ذلك يقوم بالمزيد من الحركات ويكون أفضل".

وتابع جوارديولا: "عليه أن يتعلم أن تكون لغة جسده جيدة حتى إذا لم يسجل، يجب أن يكون إيجابيًا في كل الأوقات ويقول لنفسه: حسنًا، سيأتي الهدف".

وختم: "يبدو أنني أشتكي من إرلينج، لكن بشكل عام أنا أدعمه، انظروا كم عدد المباريات التي لعبها وكم عدد الأهداف؟ لغة جسده ليست مشكلة. هو شاب، يلعب في أصعب مركز على أرض الملعب محاطًا بـ4 أو 5 لاعبين في مساحة صغيرة. في الشوط الأول ربما لم يكن لدينا لاعبين مميزين، مثل كيفن دي بروين، الذي جاء لاحقًا ويمكنه مساعدته".