عليه التضحية بدوري الأبطال .. عقبة ضخمة أمام ناصر الخليفي لشراء مانشستر يونايتد

الموعد النهائي يقترب بظهور مرشح واحد فقط

رغم كل العقبات الممكنة، يترقب ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان الفرنسي الموقف جيدًا لمحاولة شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عائلة جليزر المالكة للشياطين الحمر وضعت يوم الجمعة كموعد نهائي من أجل الاستماع للعروض المقدمة لشراء النادي، وسط أنباء حول تقييم يصل إلى 6 مليار دولار كسعر لإبرام الصفقة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الخليفي الذي يعمل كرئيس لشركة قطر للاستثمار الرياضي، يهدف إلى الاستثمار في أحد أندية الدوري الإنجليزي في أقرب فرصة ممكنة.

الفكرة في البداية كانت توتنهام ولكن في الأسابيع الأخيرة ظهر مانشستر كأحد الخيارات المتاحة أمام الشركة الطامحة في التوسع بشكل أكبر.

وتكمن المشكلة في أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تمنع فكرة تواجد أي فريقين لنفس المالك من اللعب في نفس المنافسة، لذلك سيكون من المستحيل تواجد مانشستر وباريس في دوري أبطال أوروبا، وسيكون على أحدهما التواجد في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، ولكنها فكرة لا تناسب طموح جماهير الثنائي.

وتناقش الشركة بعض الحلول مثل شراء النادي بشكل جزئي مثلما حدث مع سبورتينج لشبونة بشراء 20% من أسهم النادي البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مناقشات دائرة في الوقت الحالي لمناقشة الطريقة الأنسب للاستثمار في مانشستر يونايتد وتخطي كل العقبات الممكنة.

جدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مرشح واحد لشراء مانشستر، وهو رجل الأعمال البريطاني جيم رادكليف.