عليك فقط أن تقول كيم .. دفاع كوري كامل يحمل نفس الاسم!

في حدث تاريخي، كافة لاعبي خط دفاع منتخب كوريا الجنوبية وحارس المرمى يحملون نفس الاسم.

حمل التشكيل الأساسي لمنتخب كوريا الجنوبية في مباراته أمام أوروجواي في كأس العالم 2022 مفارقة غريبة للغاية خاصة بأسماء لاعبي خط دفاع وحارس مرمى الفريق الآسيوي.

منتخب كوريا الجنوبية يلعب أمام أوروجواي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، وهي المباراة المقامة على استاد المدينة التعليمية.

المفارقة التاريخية في كأس العالم، هي أن حارس مرمى كوريا الجنوبية ورباعي خط الدفاع يتشاركون جميعا اسم "كيم"، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

حارس كوريا الجنوبية هو كيم سيونج جيو الذي يلعب لنادي الشباب السعودي، وفي خط الدفاع يتواجد كيم مون هوان، وكيم مين جاي، وكيم يونج جون، وأخيرًا كيم جين سو.

تلك المفارقة العجيبة أثارت اهتمام الجمهور بالطبع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن البعض اعتبر ذلك حلمًا للمعلقين حيث لن يواجهوا أي مشكلة تذكر أثناء التعليق عندما تكون الكرة بين الدفاع الكوري.