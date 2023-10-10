"عليك أن تتوقف في الوقت المناسب" .. إيدين هازارد يعلن اعتزاله برسالة حزينة

نجم تشيلسي وريال مدريد السابق أعلن اعتزال كرة القدم..

أعلن البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة.

وكان جناح تشيلسي السابق بدون نادٍ منذ رحيله عن ريال مدريد بعد فسخ عقده بالتراضي بنهاية الموسم الماضي.

وفاز هازارد بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال مسيرته التي استمرت 16 عامًا.

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وكتب هازارد في رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مرفقًا الرسالة بصورة له وهو يرتدي قميص منتخب بليجكا: "يجب أن تستمع إلى نفسك وأن تتوقف في الوقت المناسب، بعد 16 عامًا ولعب أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم، خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".

وأردف: "شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة".

واختتم هازارد رسالته: "أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة. أراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي".