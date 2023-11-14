"على نيمار تفهم خطورة وضعه" .. طبيب منتخب البرازيل يصدم الهلال بعد العملية الجراحية

طبيب لاعبي السامبا يتحدث عن حالة نيمار بعد العملية الجراحية في الرباط الصليبي للركبة..

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كشف رودريجو لاسمار؛ طبيب المنتخب البرازيلي، تطورات حالة نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، بعد العملية الجراحية التي خضع لها مطلع الشهر الجاري.

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البرازيلي خضع لجراحة في بلاده في الثاني من نوفمبر الجاري، جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، خلال معسكر السامبا في أكتوبر الماضي، حيث مواجهة أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حول هذه الجراحة، قال لاسمار خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ESPN": "نيمار يتعافى بشكل جيد جدًا، أول أمس الأحد خضع لتقييم جديد بشأن العملية الجراحية، وتأكدنا من استجابته للعلاج بشكل جيد جدًا، بالطبع هو لا يزال في المرحلة الأولية من العلاج، فإصابته معقدة، نظرًا تعرض الأربطة للتمزق، ونظرًا للأضرار التي لحقت بركبته فإن عملية تأهيله للعودة للملاعب من جديد ستستغرق فترة طويلة، وهو يدرك ذلك، لكن حتى الآن نحن راضون عن استجابة ركبته للعلاج".

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وأضاف: "من المهم للغاية أن يتفهم نيمار خطورة الإصابة التي تعرض لها، خاصةً وأنه تعرض للكثير من الإصابات من قبل، وخضع لجراحة للمرة الثالثة، أنا شاركته في العمليتين الأخيرتين، استغرقت الأولى فترة أقصر، هذه المرة الإصابة هي الأكثر خطورة، واستغرقت فترة أطول داخل غرفة الجراحة، لذلك الأمر يتطلب منه التركيز الشديد وتكريس جهده للتعافي دون تسرع، وهو متقبل ذلك تمامًا".

يشار إلى أن نيمار لم يشارك مع الهلال إلا في خمس مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين.

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