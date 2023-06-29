على غرار ميسي .. مبابي يسير على خُطى الأرجنتيني بشأن مستقبله!

مبابي يطلب شروط لم تحدث من قبل في أوروبا!

يرغب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في السير على خُطى زميله السابق ليونيل ميسي من خلال إدارج بند معين في عقده المقبل، سواء كان ذلك مع ريال مدريد أو باريس أو أي نادٍ آخر.

النجم الفرنسي أخبر باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الصيف المقبل، لذلك هناك الكثير من الشائعات حول مستقبله.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن أحد الأسباب الرئيسية بالنسبة للفائز بكأس العالم هي أنه لا يزال يريد من فريقه الحالي سداد رسوم الولاء للموسم الثاني من عقده الحالي.

ووفقًا للتقارير، فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يحصل على إجمالي 72 مليون يورو سنويًا في عقده الحالي بالإضافة إلى مكافأة قدرها ما بين 150 مليون يورو لـ170 مليون يورو كرسوم ولاء يحصل عليها في حال البقاء عامين مع النادي الفرنسي.

هذا يجعله أكبر عقد رياضي في العالم، حيث يعلم وكلاؤه أنه لن يحصل على صفقة جيدة مثل هذه مرة أخرى، أيًا كان النادي الذي سينتقل إليه حال رحيله عن باريس سان جيرمان.

ومن أجل تعويض هذه الخسارة، يأمل مبابي في الحصول على صفقة مماثلة لميسي في إنتر ميامي، حيث سيحصل الأرجنتيني على نسبة من البضائع في النادي وبعض حقوق البث التلفزيوني.