على غرار ماتيو ميسي .. ابنة رينارد: سعيدة بفوز بولندا على السعودية!

وزوجة رينارد تبرر انفعالاته الكثيرة على اللاعبين

يبدو أن كيلا رينارد؛ كريمة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، تسير على خط ماتيو ميسي؛ نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما يخص حرصهما على دعم منافسي آبائهم!

الأخضر السعودي تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام المنتخب البولندي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وعقب المباراة، أعربت كيلا عن فرحتها بفوز رفاق روبرت ليفاندوفسكي، فقالت خلال تصريحاتها لبرنامج "أكشن مع وليد": "سعيدة من أجل بولندا، وأتمنى الحظ الجيد لها المباراة المقبلة، السعودية حاولت بجهد لولا بعض الأخطاء، المباراة لم تكن عادلة نوعًا ما، أنا كنت حزينة لخسارة السعودية، لكنني سعيدة لبولندا".

من جانبها، قالت فيفيان؛ زوجة المدرب الفرنسي، للبرنامج نفسه: "السعودية لعبت مباراة رائعة وعظيمة، شيء مؤسف أنها لم تسجل، نأمل أن نحقق الفوز في مواجهة المكسيك، لكن الأخضر لعب مباراة جيدة أمام بولندا، مبروك لبولندا".

وعن انفعال المدرب على لاعبيه، علقت زوجته: "رينارد ينفعل ليحمس اللاعبين للفوز في المباراة المقبلة، ولكي يحققوا الانتصارات".

يذكر أن السعودية تحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، خلف بولندا (4 نقاط)، الأرجنتين (3 نقاط)، وتحل المكسيك أخيرة بنقطة وحيدة.