على غرار دياز .. نجم تشيلسي يكشف عن اختطاف والده وتدخل أبراموفيتش بالسلاح!

نجم تشيلسي السابق يكشف عن اختطاف والده مرتين...

كشف جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي ومنتخب نيجيريا الأسبق، عن تعرض والده إلى عملية اختطاف مرتين آخرها كان في فترة كأس العالم 2018، والتي شارك فيها اللاعب.

ويمر لويس دياز، لاعب ليفربول الحالي بأزمة نفسية بعد اختطاف والده من مجهولين، مما دفع اللاعب النيجيري للتضامن معه، وتذكر في حوار صحفي أزمة خطف والده في 2018.

وقال ميكيل في تصريحات صحفية: "لقد تم اختطاف والدي أثناء مشاركتي مع منتخب نيجيريا، في كأس العالم 2018، وكنا على وشك مواجهة الأرجنتين وتلقيت مكالمة من شقيقي قبل اللقاء بساعتين أخبرني أن والدي تم اختطافه للمرة الثانية".

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وتابع: "في المرة الأولى التي تعرض فيها والدي إلى الاختطاف تحدثت مع الخاطفين، وطلبوا مني الكثير من المال ودفعته وفي النهاية تم إطلاق سراحه، في المرة الثانية كان الأمر صادمًا بالنسبة لي، كنت على وشك المشاركة في واحدة من أهم مباريات حياتي".

وأضاف: "لم أستطع مغادرة غرفتي أو أخبر أحدًا، لقد مكثت وحيدًا لمدة نصف ساعة تقريبًا وأفكر ماذا أفعل؟ هل أخبر المدرب وزملائي نحن على وشك مواجهة ليونيل ميسي والأرجنتين".

وتابع: "لقد تواصلت مع إخوتي ووالدتي وكان الجميع يبكي، كان يطلبون مني عدم المشاركة فأنا لن أستطيع تقديم أداءً جيدًا، ولكني اتخذت القرار بأنني سألعب ولم أخبر أحد، وشاركت بالفعل في المباراة وخسرنا وبعدها أخبرت الفريق بما حدث".

وأردف: "كانت إدارة تشيلسي من أكبر الداعمين لي، وأتذكر حديث رومان أبراموفيتش معي، وقال لي هل تريد مني أن أرسل أشخاصًا؟ أنا أعلم إن أرسلتهم فيمكنني إخراج والدك".

وأكمل: "قال لا تقلق بشأن ذلك فقط اسمح لي إذا كنت تريد هذا الخيار، يمكنني القيام به".