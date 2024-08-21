على غرار برشلونة.. ريال مدريد يلجأ لتقنية "نقص الأكسجين"!

ما فائدة التقنية؟

عاد فريق ريال مدريد إلى التدريبات صباح اليوم الأربعاء في فالديبيباس، بعد يومين من الراحة بقرار المدرب كارلو أنشيلوتي.

وتعادل ريال مدريد أمام مايوركا (1-1) في الجولة الافتتاحية لليجا، ويحتاج إلى الاستعداد الجيد لمواجهة بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد استخدموا أقنعة التدريب الشهيرة (أقنعة نقص الأكسجة)، والتي تستهدف ضمان حصول ألياف العضلات على كمية أقل من الأكسجين، ما يسهل عملية التعافي.

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وسبق لبرشلونة أن اعتمد هذه التقنية مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز من أجل تحسين أداء لاعبيه، عن طريق تسريع عملية تعافي العضلات.

وأظهرت العديد من الدراسات، أن نقص الأكسجة هو حالة يحرم فيها الجسم من إمدادات الأكسجين الكافية في جميع الأوقات، ما يزيد من عدد خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، الأمر الذي يحسن القدرة على التعافي.