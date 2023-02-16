على غرار السوبر الإسباني .. السعودية تطمح لتغيير البطولة الإيطالية!

السعودية تخطط للمزيد من التوسع في استضافة البطولات الأوروبية، وسط تحركات لمحاولة تغيير نظام بطولة السوبر الإيطالي.

يبدو أن المملكة العربية السعودية مستعدة لضخ المزيد من الاستثمار في كرة القدم العالمية، بعدما كشفت تقارير عن خطة طموحة للاستفادة أكثر من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موقع "FcInterNews" الإيطالي أكد أن هناك عرض سعودي على الطاولة لدى رابطة الدوري الإيطالي من السعودية، من أجل إقامة السوبر في السعودية لمدة ست سنوات قادمة، لكن في الوقت الحالي هناك نية لأن يكون العقد لمدة أربع سنوات.

التقرير أشار إلى أنه في حالة إقامة السوبر الإيطالي بنظامه الحالي، أي مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، فإن المبلغ المطروح هو عشرة ملايين يورو سنويًا.

أما إذا تم الاتفاق على تغيير نظام البطولة، لتضم أربعة فريق بنظام نصف النهائي والنهائي، فإن العرض المقدمة يصل إلى 25 مليون يورو لكل نسخة.

الموقع أكد على ثقة السعودية في تأمين استضافة البطولة بأي شكل مقترح، ومن المرجح أن يتم استدعاء الجمعية العامة للدوري الإيطالي لمناقشة العرض، وهناك حاجة لموافقة 14 من أصل 20 صوتًا لاتخاذ القرار.

يذكر أن السعودية استضافت السوبر الإيطالي ثلاث مرات من قبل، تحديدًا في أعوام 2018 و2019 وأخيرًا في 2022 عندما فاز إنتر على ميلان بثلاثية نظيفة.