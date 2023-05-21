على عكس رغبته .. برشلونة يطالب دي يونج بقبول شروط التجديد!

النادي الكتالوني يريد التجديد للهولندي ولكن بشرط!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل مفاوضات برشلونة مع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط الوسط من أل تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يسعى بكل ما لديه من قوة لتجديد عقد اللاعب الذي لطالما صاحب مستقبله في الفريق الكثير من الجدل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى لتجديد العقد براتب أقل من الحالي الذي يحصل عليه دي يونج بشكل كبير قد يثير غضب اللاعب.

وأكدت كذلك أن دي يونج يسعى هو الآخر للاستمرار في صفوف برشلونة لكان براتب أكبر من ذلك الذي يحصل عليه بمقتضى العقد الحالي مع برشلونة.

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد تحدث في تصريحات صحفية عن مستقبله مؤكدًا أنه لا يعلم ما الذي قد يحدث له في الموسم المقبل.