ليونيل ميسي في درجة لا توصف من السعادة

وصلت بعثة منتخب الأرجنتين الحائز على لقب كأس العالم 2022 في قطر إلى العاصمة بوينس آيرس، من أجل الاحتفال مع أنصار الألبيسيليستي باللقب الغالي.

ليونيل ميسي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في روتينه اليومي الأول عقب التتويج بكأس العالم.

الصورة التي ربما انتظرها "البرغوث" كثيرًا، أخذ كأس العالم في حضنه ونام، ليستيقظ والكأس بين يديه ويتناول مشروب المتة المفضل لديه وهو يحتضن الكأس.

ميسي ليس أول من يفعل ذلك، ساديو ماني نجم السنغال فعل نفس الشيء مع كأس أمم إفريقيا 2021 الأول في تاريخ السنغال.

كما قام روبرت ليفاندوفسكي باحتضان لقب دوري أبطال أوروبا معه بنفس الطريقة بعد الفوز به في 2020 لأول مرة في مشواره.