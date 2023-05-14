على طريقة عسيري والعويس .. الأهلي يقترب من فقدان لاعبه مجانًا

الأهلي عاد إلى دوري روشن

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رغم ضمان عودته إلى دوري روشن السعودي بعد موسم صعب قضاه في دوري يلو، بات الأهلي قريبًا من فقدان أحد لاعبيه بالمجان، على غرار ما حدث مع نجميه السابقين عبد الفتاح عسيري ومحمد العويس.

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عسيري والعويس كانا قد رحلا إلى النصر والهلال عقب دخولهما الفترة الحرة في عقديهما مع الأهلي، ويبدو أن طلال العبسي مدافع الفريق في طريقه للرحيل بنفس السيناريو.

الأهلي كان قد استغل أزمة الاتحاد المالية عام 2020 وخطف العبسي من التعاون بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص العميد، وقد وقع آنذاك عقدًا يمتد لـ3 سنوات.

اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي منذ شهرين وحتى الآن لم يتحدث معه أي مسؤول حول تجديده، وهو ما جعله يدرس مع وكيل أعماله العروض المقدمة له من أندية دوري روشن، كما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.

يُشار إلى أن المدرب بيتسو موسيماني لا يعتمد على العبسي أساسيًا في الأهلي، إذ يُفضل عليه فهد الحميد وعبد الباسط الهندي وباستوس.

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