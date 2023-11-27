على طريقة سانتياجو برنابيو .. عطل في حمامات ملعب يوفنتوس يضع إنتر في ورطة!

ديربي إيطاليا خيب الآمال على كل المستويات.

كشفت تقارير صحفية عن مشكلة كبيرة واجهت إنتر بعد مباراة ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس على ملعب الأخير، والتي أقيمت في الجولة الـ 13 من الدوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا"، والتي أكدت أن نجوم إنتر واجهوا مشكلة في الاستحمام عقب انتهاء المباراة بسبب عطل في شبكة مواسير مياه الملعب.

الصحيفة أكدت أن ضغط المياه لم يسمح لنجوم إنتر بالاستحمام بعد اللقاء، مما دفعهم للعودة سريعًا إلى ميلانو من أجل الاستحمام.

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وكانت المواجهة قد شهدت بعض الإثارة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يتراجع الفريقان في الشوط الثاني.

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تلك الأزمة تعيد للذاكرة المرات التي رفض فيها ريال مدريد إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعبه وكان السبب هو وجود إصلاحات في مراحيض الملعب.

جدير بالذكر أن إنتر استمر على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب مواجهة الأمس برصيد 32 نقطة، بينما يحل يوفنتوس ثانيًا بعده بـ 30 نقطة.