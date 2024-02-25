على طريقة بيلينجهام .. ريال مدريد يضع خطة التعاقد مع ألفونسو ديفيس

هل نرى النجم الكندي في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل؟

يحاول نادي ريال مدريد التعاقد مع النجم الكندي ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ الألماني، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر الذي يُعاني منه الفريق الأبيض.

وكشف الإعلامي رامون ألفاريز عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ديفيس يُريد اللعب لنادي ريال مدريد، حيث بدأ بايرن ميونخ يتأكد بأن لاعبه الكندي لن يستمر.

وأضاف رامون أن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع ديفيس، سيكون مثلما فعل مع الإنجليزي جود بيلينجهام، حينما تعاقد معه من نادي بوروسيا دورتموند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع بيلينجهام خلال صيف 2023 من صفوف بوروسيا دورتموند، مقابل 103 مليون، قبل موسم واحد من نهاية عقده.

وينتهي عقد ألفونسو ديفيس مع بايرن ميونخ في صيف 2025، حيث لا يرغب في تجديده حتى الآن، ويفاوض ريال مدريد النادي البافاري من أجل الوصول معه إلى صيغة لضم النجم الكندي.