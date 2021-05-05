على طريقة بيل.. هازارد يستفز جماهير ريال مدريد!

سقطة كبيرة من الدولي البلجيكي..

أثار إيدين هازارد حفيظة جميع جماهير ريال مدريد بعدما ظهر وهو يمزح وسعيد مع لاعبي تشيلسي بعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان هازارد قد شارك في هزيمة ريال مدريد أمام البلوز بهدفين نظيفين في ستامفورد بريدج، وبالتبعية توديع كتيبة زين الدين زيدان لحلم تحقيق الرابعة عشر.

ولم يقدم الدولي البلجيكي الأداء المنتظر منه أبدًا، وبشكل عام كان النادي الملكي في أسوأ صورة ممكنة له في مقابل أداء استثنائي من قبل كتيبة توماس توخيل.

هازارد بعد المباراة توجه إلى مصافحة لاعبي تشيلسي، وبطريقة استفزازية للغاية التقطه الكاميرات وهو مبتسم ويمزح مع كورت زوما ولاعبين آخرين للبلوز.

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اللقطة لقيت رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومعها انتقادات لاذعة جدًا للدولي البلجيكي، وذهب البعض إلى المطالبة برحيله عن سانتياجو برنابيو.

هذه اللقطة أعادت ذاكرة جماهير الريال لجاريث بيل، الذي أيضًا لم يكن يأبه كثيرًا بمسيرته مع الميرينجي وتعامل بصورة فيها استفزاز للجماهير وبقية اللاعبين.

Once a blue always a blue...Hazard forgot he doesn't play for Chelsea anymore 😂#CHERMA pic.twitter.com/G70HJj3WI6 — Official_Runsboy (@franklyn_daniel) May 5, 2021

تبقى الإشارة إلى أن هازارد عاد مؤخرًا من إصابته الطويلة التي أصيب بها في شهر فبراير الماضي.

كما من الجدير بالذكر أن صاحب الـ29 عامًا أصيب 10 مرات منذ وصوله إلى ريال مدريد من تشيلسي في صيف 2019 نظير 100 مليون يورو.