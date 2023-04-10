فيديو | على طريقة الاتحاد .. لاعب العين يستفز جمهور الأهلي

زهيرة عادل
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Hicham Faik - Ahli - Ain 2023Al Ahli Twitter
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ياسين حمزة طرد في الدقيقة 73 فأبى إلا أن يستفز جمهور الأهلي!

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يتعمد البعض في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى إثارة استفزاز جمهور الأهلي، كونه كبير ويشارك للمرة الأولى في هذه المسابقة.

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الراقي حقق الفوز أمس الإثنين، بهدف نظيف في الوقت القاتل، أمام العين، ضمن الجولة الـ28.

وشهدت الدقيقة 73 من عمر المباراة، إشهار الكارت الأحمر في وجه ياسين حمزة؛ لاعب العين، إثر تدخله العنيف على ماركو أمارال؛ محترف الراقي.

وأثناء خروج اللاعب من الملعب، قام بارتداء نظارة، لاستفزاز جمهور الراقي، في إشارة للهتاف الشهير: "دنيا دوارة .. البس نظارة"، الذي يردده جمهور قطبي جدة الاتحاد والأهلي، عندما يهبط أحدهما لمراكز متأخرة في جدول الترتيب، وفي هذه الحالة لهبوط الفريق لدوري يلو.

لكن حمزة، الذي سبق له أن لعب للاتحاد من قبل، نفى أن تكون محاولة استفزاز، إذ قال لبرنامج "ملعب SBC" عقب المباراة: "ليس لدي إشكالية مع جمهور الأهلي أو جمهور أي نادٍ آخر، لكنني ارتديت النظارة لأنني أعاني من نقص نظر، وهي نظارة طبية وليست شمسية".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة 58 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد العين عند 33 نقطة في المركز الـ12.

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