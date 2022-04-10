"على صلاح أن يكون أكثر عقلًا .. سيدمر أسطورته في ليفربول"

أكد جيمي كاراجر نجم وأسطورة ليفربول على ضرورة تبديل موقف صلاح من تجديد عقده رفقة الريدز في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، خلال تحليله لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر: "لا أعتقد أن ليفربول سيرفع من العرض الذي قدموه لمحمد صلاح، على الأقل في الوقت الحالي".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه على صلاح أن أكثر رشدًا، هو وممثليه عليهم أن يتفهموا الموقف الذي يمروا فيه مع ليفربول".

وأكمل: "سيظل وضعه جيدًا وسيحصل على عقدًا مذهلًا، وسيستمر في اللعب تحت قيادة أحد أفضل مدربي العالم، وأحد أفضل الأندية".

وأردف: "ما فعله خلال السنوات الماضية جعله ضمن الأفضل في تاريخ ليفربول، وسيكون من المحزن أن يرحل، سيخسر أسطورته، أنطروا ماذا حدث لتوريس في تشيلسي، أين يمكنه أن يذهب لمكان أفضل من ليفربول الآن؟!".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا قبل ست جولات من النهاية.