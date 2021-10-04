'على سولشاير حل أزمة رونالدو قبل أن تطيح به من مانشستر يونايتد"

نيفيل يوجه نصيحة لحل أزمة رونالدو

طلب جاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق، من المدرب أولي جونار سولشاير تصحيح الوضع مع كريستيانو رونالدو حتى لا يضيف المزيد من الضغوط عليه.

رونالدو ظهر غاضبًا بعد التعادل أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي خاصة وأنّه شارك بديلًا ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "هل كريستيانو غاضب؟ بالطبع، هل يشعر بالاستياء حينما لا يسجل؟ أكيد، هل يحزن حينما لا يفوز؟ لا شك في ذلك".

وتابع: "شاهدناه عقب المباراة يتمم بكلمات غامضة، لا نعرف ما الذي قاله ولكن بالطبع بدا عليه الغضب. رونالدو لاعب ذكي ويعرف جيدًا أنّ مثل هذه التصرفات سوف تضع ضغطًا إضافيًا على المدرب الذي يعاني بالفعل في الآونة الأخيرة".

نيفيل أكد أنّ سولشاير قادر على التعامل مع كريستيانو رونالدو وتصحيح الأوضاع، إذ نجح من قبل في حل أزمة بول بوجبا في الفريق وتحسن الوضع كثيرًا عما كان عليه قبل ذلك.

وأردف: "على سولشاير أن يكون أنانيًا ويهتم بنفسه ويتحدث مع رونالدو بشأن ما حدث أمام إيفرتون".

واختتم: "يستطيع أن يخبره بأنّه متفهم غضبه ورغبته الدائمة في الانتصار، لكن يجب أن تكون هذه التصرفات في غرفة خلع الملابس وليس أمام الجماهير. إنّه بحاجة لاحتواء الموقف".

وكان رونالدو قد شارك في الدقيقة 57 في المباراة التي شهدت توقف رصيد مانشستر يونايتد عن النقطة 14 في المركز الرابع، كما انتصر الفريق مرتين فقط في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات.

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