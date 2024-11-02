على رأسهم لابورت.. 4 أسماء في قائمة ريال مدريد المختصرة لإنهاء كابوسه الدفاعي

ما خطة الملكي؟

يواجه ريال مدريد أزمة دفاعية كبرى هذا الموسم، تجلت في الخسارة الثقيلة أمام برشلونة برباعية نظيفة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد بنتيجة ثقيلة في عقر داره، ليتوسع الفارق مع برشلونة إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الليجا، بعد 11 جولة على انطلاق المسابقة.

ورغم اتجاه النادي الملكي لعدم إبرام أي تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن الإصابات الطويلة لدافيد ألابا وداني كارباخال، إلى جانب تراجع مستوى بعض اللاعبين، سيؤدي إلى تغيير في الخطط.

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وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن مسؤولي ريال مدريد أعدوا قائمة مختصرة من 4 مدافعين لتعزيز الخط الخلفي بأحدهم في فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت أن "الاسم الأول في القائمة هو فيتور ريس لاعب بالميرياس المطلوب من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز (تشيلسي وآرسنال).

كما أنهم يراقبون ثنائي الدوري الألماني جوناثان تاه من باير ليفركوزن وكاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج.

وختمت: "الاسم الأخير في قائمة ريال مدريد المختصرة هو المدافع الإسباني أيمريك لابورت، نجم مانشستر سيتي السابق والنصر السعودي الحالي".