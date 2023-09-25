على رأسهم ديمبيلي وحكيمي .. عقوبات قاسية في انتظار لاعبي باريس بسبب جمهور مارسيليا

عقوبات قاسية في انتظار لاعبي باريس سان جيرمان....

فرحة باريس سان جيرمان، بالفوز على مارسيليا، في كلاسيكو الكرة الفرنسية، لم تكتمل بسبب مواجهة بعض من لاعبي الفريق الباريسي، مواجهة شبح عقوبات كبيرة.

وتمكن باريس سان جيرمان، من الفوز على مارسيليا، بأربعة أهداف دون رد، مساء يوم الأحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق العاصمي.

وبحسب التقارير الصحفية الفرنسية، فإن أربعة من لاعبي باريس سان جيرمان، أثناء احتفالهم بالفوز مع جمهور فريقهم، سبوا جمهور مارسيليا.

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وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، راندال كولو، ولايفن كورزاوا، وهم يسبون جمهور مارسيليا عقب المباراة وأثناء الاحتفالات وصرخوا "مارسيليا اذهبوا اللعنة على أمهاتكم" بينما كان يرقص باقي لاعبي الفريق الباريسي.

وفي سياق متصل، يواجه جمهور باريس سان جيرمان، عقوبات قاسية للسبب ذاته، بالإضافة إلى هتافات معادية للمثلية الجنسية أثناء المباراة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.