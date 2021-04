على رأسهم محرز وصلاح.. أبرز ردود أفعال اللاعبين على فوضى الدوري الأوروبي

لأنهم في صلب الحدث وأحد أبرز عناصره، شكّل اللاعبين وخصوصاً في إنجلترا جبهة موحّدة ضد قرار إنشاء بطولة السوبرليج.

وفي إطار موازٍ لإنسحاب نادي مانشستر سيتي من البطولة إتحد لاعبوه في حملة على تويتر مؤيدين القرار،

محرز مُعيد نشر تغريدة لابورت "لقد أتى الأمر سريعاً"

That was quick lol

دي بروين كان السبّاق في التصدّي:

رحيم ستريلينج بالمختصر المفيد: اوك باي -

Football is for the the fans pic.twitter.com/0ynvMncsWD