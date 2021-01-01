على رأسهم محرز وصلاح.. أبرز ردود أفعال اللاعبين على فوضى الدوري الأوروبي

دينا جركس
دينا جركس
صحفية وصانعة محتوى
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صلاح محرز
سيكتب التاريخ أن اللاعبين كانوا رأس حربة في إسقاط المشروع

لأنهم في صلب الحدث وأحد أبرز عناصره، شكّل اللاعبين وخصوصاً في إنجلترا جبهة موحّدة ضد قرار إنشاء بطولة السوبرليج.
وفي إطار موازٍ لإنسحاب نادي مانشستر سيتي من البطولة إتحد لاعبوه في حملة على تويتر مؤيدين القرار، 

وفيما يلي أبرز ما صدر عنهم: 

محرز مُعيد نشر تغريدة لابورت "لقد أتى الأمر سريعاً"
 

دي بروين كان السبّاق في التصدّي: 

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رحيم ستريلينج بالمختصر المفيد: اوك باي - 

كايل والكر: كرة القدم للجماهير

ليفربول يُعاكس إدارته

بدورهم انضم لاعبو ليفربول إلى الفئة المعارضة لبطولة دوري السوبر الأوروبي رسميًا على الرغم من أن إدارة النادي جزء من الأعضاء المؤسسين، بالإضافة إلى وجود جون هنري أحد ملاك النادي في مجلس إدارتها. 

صلاح

 

 

 

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