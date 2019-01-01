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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

على رأسهم روبين.. بايرن ميونيخ يستعيد نجومه المصابين

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روبين ونوير وريبيري وتياجو ألكانتارا يعودون إلى تدريبات بايرن ميونيخ بعد خسارة ليفركوزن

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

انضم الرباعي مانويل نوير وأريين روبين وفرانك ريبيري وتياجو ألكانتارا إلى تدريبات بايرن ميونيخ الصباحية اليوم الأحد، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة.

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وكان بايرن ميونيخ قد سقط أمس السبت على ملعب باي أرينا بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد أمام مضيفه باير ليفركوزن، لتتعقد وضعيته أكثر على سلم ترتيب البوندسليجا.

وغاب الرباعي العائد اليوم عن المواجهة بسبب الإصابة، مما جعل بايرن ميونيخ يظهر بشكل هزيل أدى إلى خسارة لم تكن في الحسبان.

وتلقى المدرب نيكو كوفاتش أخبارًا سارة بعودة لاعبيه بعد فترة من الأخبار السلبية التي تخص وضعية الفريق ووضعيته على رأس الفريق.

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يذكر أن بايرن ميونيخ أصبح يبتعد عن المتصدر بوروسيا دورتموند بفارق 7 نقاط، وذلك مع تبقي 14 جولة على نهاية الدوري.  

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