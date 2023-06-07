على خُطى ريال مدريد .. مانشستر يونايتد يقيم مذبحة القلعة وماجواير ضمن قائمة الضحايا!

قائمة كبيرة من الراحلين عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ينوي مانشستر يونايتد التخلص من الحمل الزائد في تشكيلته قبل بداية الموسم الجديد، لفتح مكان في قائمته لعقد انتدابات جديدة تخدم حقبة المدرب الهولندي إريك تين هاج الذي بدأ في طوتيد حكمه داخل أولد ترافورد بشكل أكبر بعد موسم ماضٍ أعاد فيه الفريق إلى منصات التتويج والللعب في التشامبيونزليج.

وكشف فابريتسيو رومانو الصحفي الموثوق أن مانشستر يونايتد ينوي التخلص من العديد من اللاعبين غير المقنعين للمدرب الهولندي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي فإن هاري ماجواير توصل إلى اتفاق مع النادي على الرحيل، كذلك لا ينوي مانشستر يونايتد شراء عقد فاوت فيخورست من بيرنلي بعد فترة إعارة فاشلة، كما أن اللاعب الهولندي يملك عروض من إيفرتون وأندية إسبانية.

كما تقدمت المفاوضات لتجديد إعارة دين هندرسون إلى نادي نوتنجهام فورست، وهناك فرصة لبيعه كذلك، بينما فان دي بيك يرغب في اللعب والحصول على فرصة أكبر في المشاركة، لذا قد يرحل إلى نادٍ جديد.

أما إريك بايي المُعار إلى مارسيليا وأليكس تيليس المُعار إلى إشبيلية من المؤكد رحيلهما نهائيًا عن النادي هذا الصيف.