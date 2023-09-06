على خُطى رونالدو .. عرض سعودي لإنقاذ سانشو من تين هاج!

هل تكون مشاكله مع تين هاج سبب رحيله إلى الدوري السعودي؟

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أصبح الغموض يُخيم على مستقبل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، وبالأخص بعد خلافه مع إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر.

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سانشو دافع عن نفسه ضد تصريحات تين هاج بعد استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت لصالح كتيبة ميكيل أرتيتا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونشر الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن هناك محاولة سعودية لضم سانشو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وخلال ساعات سيتم تقديم عرضًا رسميًا.

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تين هاج كان قد أكد في تصريحات عقب مباراة أرسنال أن استبعاد سانشو من اللقاء جاء بسبب عدم تقديمه للمستويات المطلوبة في التدريبات.

يذكر أن أزمة سانشو تُمثل تكرارًا لما حدث مع كريستيانو رونالدو قبل انتقاله إلى النصر السعودي.

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