على خطى مثله الأعلى .. الكشف عن رقم جود بيلينجهام في ريال مدريد

ريال مدريد كشف رسميًا عن رقم جود بيلينجهام في الفريق..

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن رقم نجمه الجديد جود بيلينجهام، الذي انضم إلى الفريق الملكي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد تعاقد مع بيلينجهام في صفقة تبلغ قيمتها 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30% كمتغيرات، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ ملعب "سانتياجو برنابيو".

النجم الإنجليزي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم الخميس، ووقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد رفقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، ليتم الكشف عن مفاجأة لم تكن في الحسبان بشأن رقمه مع النادي الملكي.

ريال مدريد كشف أن بيلينجهام سيحصل على القميص رقم 5 في النادي الملكي، وهو الرقم الذي سبق وارتداه الفرنسي زين الدين زيدان خلال فترته لاعبًا في "سانتياجو برنابيو".

ويعد زيدان، الذي كان مدربًا لريال مدريد في فترتين، المثل الأعلى لجود بيلينجهام، حيث أظهر الإنجليزي الشاب دائمًا تقديره لزيزو والتقط معه الصور كلما سنحت الفرصة لذلك.

الرقم 5 في ريال مدريد كان يحمله المدافع خيسوس فاييخو، ويبدو أن بيلينجهام حصل على إذنه قبل ارتداء الرقم المميز بالنسبة له.