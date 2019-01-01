على خطى لامبارد.. ماكيليلي يعود لتشيلسي

ماكيليلي يتولى منصبًا تدريبيًا لأحد الفئات السنية في تشيلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سينضم كلود ماكيليلي إلى فرانك لامبارد وبيتر تشيك في إطار عودة رموز تشيلسي من أبناء هذا الجيل إلى النادي مرة أخرى.

وكان بيتر تشيك قد عاد كجزء من الإدارة الرياضية للنادي، كما عاد فرانك لامبارد كمدير فني للفريق الأول خلفًا لماوريسيو ساري.

وفي ذلك الإطار، سيعود كلود ماكيليلي إلى مركز التدريبات في تشيلسي غدًا السبت كمعلم فني للمواهب الشابة مع البلوز.

وستتركز مهمة ماكيليلي على المواهب الشابة الجديدة في الفريق، بالإضافة للاعبين الذين استعارهم النادي، إضافة إلى كونه سفيرًا للنادي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي تشيلسي، فإنه هناك 17 لاعبًا قد تم التعاقد معهم على سبيل الإعارة في الوقت الحالي، سواء مع وجود بند أحقية الشراء أو لا.

وستكون وظيفة النجم الفرنسي السابق مماثلة لوظيفة بيتر تشيك في النادي، الرجل الذي حصل على دور تقني بداية من الموسم المقبل.

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يذكر أن كلود ماكيليلي قد عمل في مجال التدريب بداية من العام 2011 عقب نهاية مسيرته كلاعب والتي وصلت إلى محطتها الأخيرة في باريس سان جيرمان.