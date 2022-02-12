على خطى فينيسيوس .. ريال مدريد يطارد نجم فرانكفورت

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اهتمام من ريال مدريد بالمهاجم الواعد إنريكي هيريرو لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان الفريق العاصمي قد حاول ضم اللاعب في عام 2021، ولكن المفاوضات لم تكتمل.

ودومًا ما يسعى الفريق الملكي باستقطاب اللاعبين الواعدين في فريقه لتجهيزهم للمستقبل، أو للاستثمار فيهم من خلال بيعهم بمبالغ أكبر.

وبحسب تقرير صحفي أعدته صحيفة "لا فابريكا" فإن الفريق العاصمي جعل إنريكي هدفًا له لضمه في الفترة المقبلة.

لماذا يريد مدريد إنريكي؟

يواصل ريال مدريد العمل على تحسين أكاديميته ولا يغفل عن بعض الشباب الإسبان الذين تجرأوا، على الرغم من صغر سنهم إلى الانتقال إلى بلدان أخرى.

وأحدهم هو إنريكي هيريرو، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يحاول الفريق العاصمي ضمه، حتى يصبح الموسم المقبل جزءًا من فريق الشباب.

فدائمًا ما يهتم الفريق الملكي باللاعبين الشباب في سن صغير، حيث ترى الإدارة أنه من الجيد انضمامهم للمنظومة الموجودة لدى النادي منذ الصغر، حتى يصبحوا لائقين للمشاركة بشكل أسرع.

فتجربة الفريق العاصمي مع الجناحين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو كانت مذهلة، وبالتالي تطمح الإدارة إلى استنساخها مع بعض التجارب المختلفة.

من هو إنريكي هيريرو؟

هيريرو مهاجم واعد صاحب 17 عامًا، والذي أثار اهتمام ريال مدريد الموسم الماضي عندما لعب مع فياريال.

وكان هيريرو لاعب حر في يوليو 2021، وعلى الرغم من أن الغواصات الصفراء قررت إبعاده من الفريق لرفضه التجديد، إلا أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى طرقت بابه.

فلقد حاول برشلونة ويوفنتوس ضمه، وانتهت التكهنات حتى ذهب إلى آينتراخت، حيث وقع مع الفريق الألماني حتى عام 2025.

وكان دوليًا في منتخبات إسبانية تحت 15 عامًا وأقل من 17 عامًا، وهو بالنسبة لبعض كشافين الشباب، أحد أكثر المهاجمين الواعدين في جيله.

وفي سن ال 12، كان هدافًا واختير كأفضل لاعب في بطولة كرة القدم الوطنية ذات 7 لاعبين.

وفي أكاديمية فياريال، سجل أكثر من 100 هدف قبل مغادرته إلى ألمانيا، والآن يمكنه العودة إلى إسبانيا لارتداء قميص مدريد.

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