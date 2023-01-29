على خطى رونالدينيو .. ألفيش ينضم إلى كرة قدم السجون!

داني ألفيش خاض مباراته الأولى بالفعل في السجن بمدينة برشلونة.

يبدو أن البرازيلي داني ألفيش أسطورة نادي برشلونة الإسباني يحاول التكيف على الحياة في السجن، حيث يتواجد في حبس احترازي بسبب الاتهامات التي يواجهها بالاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية أكدت أن زملاء ألفيش في السجن، يحاولون تسهيل الحياة على رفيقهم الجديد.

الصحيفة أشارت إلى أن جميع المعلومات التي تظهر للضوء حول حياة داني ألفيش في السجن مستمدة من مصادر متعددة، رسمية وغير رسمية، داخل وخارج السجن.

التقرير تحدث كذلك عن تعرض النزلاء لعقوبات قاسية في حال قيامهم بتسريب ما لا ينبغي لهم الحديث عنه، وهو ما سبق أن حذرهم المسؤولون منه.

واحدة من أكثر الشهادات المثيرة تتعلق بظهور ألفيش كلاعب كرة قدم في مباراة مع سجناء آخرين جرت يوم الخميس الماضي في ساحة السجن.

وتؤكد تلك الشهادة أن التوقعات كانت ممتازة، حيث أن العديد من من النزلاء يعشقون ألفيش ويريدون رؤية مهارات نجم كرة القدم البرازيلية عن قرب بسبب إرثه الهائل في عالم المستديرة.

ألفيش يسير تقريبًا على خطى مواطنه رونالدينيو، الذي تم سجنه في باراجواي لاستخدامه جواز سفر مزور، وحينها كان يلعب مع نزلاء السجن بشكل منتظم.