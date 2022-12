على خطى رودريجو وفينيسيوس.. ريال مدريد قريب من ضربة برازيلية جديدة!

ضربة برازيلية جديدة على طريقة رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور يبدو ريال مدريد قريبًا من توجيهها لخصومه وعلى رأسهم برشلونة.

تلك الضربة تتمثل في البرازيلي إندريك نجم بالميراس الذي يعد من أهم المواهب الصاعدة في العالم وليس البرازيل فحسب، ويجذب أنظار كبار أوروبا وعلى رأسهم قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات يؤكد أن ريال مدريد قريب للغاية من إتمام التعاقد مع إندريك، وإن المفاوضات تتطور قرب مرحلة النهاية الرسمية لمصلحة الملكي.

وأوضح رومانو عبر تويتر أن الطرفين اتفقا على البنود الشخصية كافة، وأن قيمة الصفقة ستكلف ريال مدريد 60 مليون يورو بخلاف الضرائب مع قيمة إجمالية تصل إلى 72 مليون يورو.

Real Madrid are closing in on Endrick deal. Negotiations are progressing to final stages on personal terms too. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Talks are very advanced with Palmeiras on €60m fee plus taxes. Been told full package will be €72m.



Real want to seal & sign the deal very soon. pic.twitter.com/kIpPptR6ec