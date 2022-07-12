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على خطى رودريجو وفينيسيوس.. ريال مدريد قريب من ضربة برازيلية جديدة!

أحمد مجدي
2:00 م غرينتش+2 7‏/12‏/2022
Endrick Palmeiras 2022-23
موهبة جديدة في طريقها للملكي

ضربة برازيلية جديدة على طريقة رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور يبدو ريال مدريد قريبًا من توجيهها لخصومه وعلى رأسهم برشلونة.

تلك الضربة تتمثل في البرازيلي إندريك نجم بالميراس الذي يعد من أهم المواهب الصاعدة في العالم وليس البرازيل فحسب، ويجذب أنظار كبار أوروبا وعلى رأسهم قطبا إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات يؤكد أن ريال مدريد قريب للغاية من إتمام التعاقد مع إندريك، وإن المفاوضات تتطور قرب مرحلة النهاية الرسمية لمصلحة الملكي.

وأوضح رومانو عبر تويتر أن الطرفين اتفقا على البنود الشخصية كافة، وأن قيمة الصفقة ستكلف ريال مدريد 60 مليون يورو بخلاف الضرائب مع قيمة إجمالية تصل إلى 72 مليون يورو.

ويطمح ريال مدريد في دفع المبلغ وإبرام التعاقد بأقرب ما يمكن، ويبدو إعلان الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية أمرًا مرجحًا أيًا كان مصير إندريك سواء البقاء في البرازيل والانضمام في وقت لاحق للريال بشكل رسمي، أو الانضمام إلى فريق الرديف في ريال مدريد قبل أن يتم تصعيده.

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