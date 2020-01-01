على خطى روبن.. شنايدر يفكر في العودة لكرة القدم

نجم إنتر وريال مدريد وأياكس السابق يستعد للعودة إلى كرة القدم

ذكرت مصادر صحفية أن الهولندي فيسلي شنايدر لاعب خط الوسط السابق لريال مدريد وإنتر الإيطالي يفكر في العودة إلى كرة القدم كلاعب من جديد.

وكان شنايدر قد أعلن اعتزاله اللعب مطلع العام الحالي بعدما وصل عمره إلى 36 عامًا، بعد مسيرة قصيرة لم تمتد طويلًا مع نادي الغرافة القطري.

وزاد وزن شنايدر بصورة كبيرة بعد اعتزاله، ولكن يبدو أنه اشتاق إلى اللعبة سريعًا، وبات يفكر في العودة بداية من الموسم المقبل.

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وعاد مواطنه ونجم بايرن ميونخ السابق آريين روبن عن قرار اعتزاله ليقرر ارتداء قميص فريقه الأول جرونينجن الهولندي بداية من الموسم المقبل أيضًا.

وبخصوص ذلك، قال شقيقه جيفري شنايدر في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس ردًا على الصحفيين إن فيسلي يريد أن يفقد الوزن الزائد ليكون جاهزًا في حال أراد العودة للعب كرة القدم من جديد.

وفي الأسبوع الماضي، قال المدير التقني لأوتريخت جوردي زفيدام إنه تحدث إلى شنايدر بشأن العودة إلى النادي من جديد على خطى آريين روبن.

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يذكر أن روبن وشنايدر قد تزاملا من قبل في ريال مدريد فضلًا عن التزامل الطويل مع المنتخب الهولندي، والذي وصلا به إلى أعلى نقطة في مسيرتهما من خلال وصافة كأس العالم 2010 الذي قدم فيه الثنائي أداء استثنائيًا.