على خطى جونيور.. رافينيا يستعين بفينيسوس لعدم الرحيل عن برشلونة

هل يستغنى برشلونة عن رافينيا؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مطالبات من بيئة اللاعب البرازيلي رافينيا، لإدارة نادي برشلونة بالصبر على اللاعب، إذ يتعرض جناح البلوجرانا لانتقادات شديدة.

شارك رافينيا في بطولة كأس العالم قطر، وظهر بأداء جيد، لكن عروضه مع برشلونة منذ بداية الموسم جعلت جماهير الفريق الكتالوني في حالة غضب من اللاعب.

وبحسب ما ورد من "Relevo" فإن بيئة اللاعب قد تحدثوا مع إدارة النادي الكتالوني من أجل مطالبتهم بالصبر والإيمان في قدرات اللاعب البرازيلي.

وأضاف التقرير أن بيئة اللاعب ضربت المثال بتعامل إدارة ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور، حينما كان يمر بفترة صعبة قبل أن ينفجر ويصبح من الأسماء الهامة في تشكيل الملكي.

وأكد التقرير أن رافينيا لا يفكر أبدًا في الخروج، بل يرغب في مواصلة المشوار مع برشلونة، ويريد العمل على تحسين مستواه وإثبات نفسه في الفترة المقبلة مع المدرب تشافي.