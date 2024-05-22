على خطى جوارديولا .. جرس إنذار لنجوم ليفربول بسبب قانون صارم لآرني سلوت!

ضوابط صارمة من المدرب الهولندي

كشف أحد القادة السابقين للمدرب آرني سلوت، عن أحد قوانين "السمنة" التي يحرص الهولندي على تطبيقها خلال مشواره التدريبي.

سلوت أنهى رحلته مع فينورد بشكل نهائي، وتم الإعلان عن توليه مهمة تدريب ليفربول رسميًا هذا الأسبوع، من أجل خلافة الألماني يورجن كلوب.

الهولندي سبق أن بدأ مسيرته مع فريق زفوله تحت 14 سنة، وكان قائده وقتها ماكس ليفلانج الذي قرر الحديث عن بعض الصفات الخاصة بمدرب الريدز الجديد.

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وقال ليفلانج في تصريحات نقلها موقع "Sportbible":"كان ينصحنا دائمًا بعدم إعادة الكرة إلى الخلف، كل جلسة تدريبية كانت تنافسية نحرص فيها على اللعب للأمام والاستحواذ والشعور بضغط الخصم".

وأشار ليفلانج إلى واقعة حدثت للاعب كان يعاني من زيادة في الوزن، حيث حاول سلوت مساعدته على استعادة لياقته البدنية، من خلال مطالبته بالقيام بجولات على أرض الملعب قبل كل جلسة تدريبية.

وأشار إلى أنه يتم قياس وزن اللاعبين كل يوم جمعة، وإذا كان هناك أي شخص أثقل من الأسبوع السابق، يتم استبعاده من قائمة الفريق للمباراة القادمة.

جدير بالذكر أن هذا الأسلوب يشبه إلى حد كبير النظام الصارم الذي يعتمده بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، وسبق أن تحدث عنه جايل كليشي لاعب الفريق السابق.