هذه الأسباب ترجح كفة المدرب القادم

يملك المكسيكي رافاييل ماركيز فرصًا قوية في الوصول لخلافة تشافي في برشلونة بنهاية الموسم، حال لم يجد أي جديد في قرار مدرب النادي الكتالوني حول قراره بالرحيل عن البلوجرانا في ذلك التوقيت.

المدافع المكسيكي الذي يعد من أساطير برشلونة يقود الفريق الرديف لأداء جيد للغاية على الرغم من العديد من المتغيرات التي تحيط بتجربته.

إلا أن المدرب المكسيكي يسير بشكل واضح على خطى مدرب باير ليفركوزن القريب من التتويج بلقب الدوري الالماني، تشابي ألونسو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اختار ماركيز بداية قضاء تجربة في فريق ألكالا قبل أن يدخل إلى طاقم برشلونة الرديف، ومن وقت حيازة ثقة إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، ظهر أنه يتم تقديمه كمدرب مشروع للفريق الأول.

أتت هذه الثقة في المدرب الإسباني رغم أن لابورتا استغرق وقتًا في رؤية أنه يفتقر للخبرات الكافية، وأيضًا في أعقاب المشكلة التي حدثت في فبراير الماضي حين نشر إعلانات مراهنات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاص به، ما سبب أزمة كبيرة مع النادي الكتالوني سرعان ما تم حلها.

وينتهي عقد ماركيز مع برشلونة في يونيو المقبل، ولديه بعض الخيارات حول مستقبله بعدما أثبت تكيفًا مع ظروف صعبة للغاية هذا الموسم خصوصًا في ظل احتياج تشافي للعديد من لاعبي الرديف في مشواره المعقد هذا الموسم.

يملك ماركيز فرصة الخروج من برشلونة وبدء تجربة تدريبية خاصة به، حينما خير تشابي ألونسو بين الخروج مبكرًا من فريق ريال سوسييداد الرديف لأندية متواضعة رفض ذلك، مكث 3 سنوات في الفريق الرديف قبل أن يقرر الخروج إلى أحد كبار ألمانيا وهو باير ليفركوزن، ومن المؤكد أنك ترى نتائج هذا القرار الآن.

ويمثل ماركيز خيارًا مثاليًا لبرشلونة في ضوء عدم قدرة النادي الكتالوني على دفع رواتب باهظة لخليفة تشافي، وهذا ما يجعل خطوة هانزي فليك على سبيل المثال صعبة للغاية.

صحيفة "ريليفو" تشير أيضًا إلى عامل هام يمكن أن يحسم قرار ماركيز، وهو رغبة عائلته، التي تشير الصحيفة بوضوح إلى أنها تكمن في البقاء داخل المدينة الكتالونية.

كما أنها تشير إلى أن المدرب المكسيكي قد يوقع على عقد جديد مع الفريق الكتالوني الرديف، من أجل السير على نفس منوال تشابي ألونسو في نقطة التكوين بفريق رديف كبير، قبل الانتقال المباشر إلى فريق أول كبير، وعلى الأرجح سيكون هذا النادي هو برشلونة نفسه إن عاجلًا أم آجلًا.