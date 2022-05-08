"على تين هاج التخلص من رونالدو .. وجوده يضر مانشستر يونايتد"

أكد بول ميرسون نجم آرسنال المعتزل أن وجود كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل رفقة الشياطين الحمر سيضر بتجربة إريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق.

جاء هذا في مقال صحفي كتبه في صحيفة "صنداي ستار" وأكد خلاله أن رونالدو يجعل كل من حوله يقدمون أسوأ مستوياتهم.

وقال ميرسون: "على إريك تين هاج أن يكون جريئًا ويتخلص من كريستيانو رونالدو، وإلا سيخاطر بإهدار الموسم الأول له مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "عندما توقع مع مدرب سيتواجد معك خلال السنوات القادمة على مدى بعيد لا يمكنك أن تهدر الوقت بوجود مهاجم مثل رونالدو".

وأردف: "لقد قدم موسمًا رائعًا مع مانشستر يونايتد لكن كل من حوله في الفريق عانوا وظهروا بشكل سيئ للغاية، لماذا تعتقدوا أن ذلك حدث؟!".

وأنهى كلماته: "بعض اللاعبين يظهرون أفضل ما في من حولهم، والبعض الآخر يخرج أسوأ ما فيهم، ذلك ما فعله رونالدو بالتحديد، أنظروا إلى الذي يقدمه كريم بنزيما في ريال مدريد، لقد سجل 43 هدفًا هذا الموسم، لا أتذكر أنه قام بأي شيء شبيه في وجود رونالدو".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل 18 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي البطولة.