"على آرنولد اعتزال اللعب الدولي إذا لم ينضم لقائمة كأس العالم"

آرنولد قد لا ينضم لقائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم

يرى لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل جابي أجبونلاهور، أن الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترنت ألكساندر آرنولد عليه اعتزال كرة القدم الدولية في حال عدم انضمامه لقائمة كأس العالم.

حيث يتطلع جاريث ساوثجيت لاختيار قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في مونديال قطر 2022 في الفترة المقبلة، ويبدو أن فرص آرنولد ليست كبيرة.

وتحدث لاعب أستون فيلا السابق مع "Talksport" وأوضح أن عدم انضمام ترنت يعد إهانة للاعب وأنه يمتلك الجودة عن بقية المنافسين في نفس المركز.

ماذا حدث؟

لم يشارك آرنولد في التوقف الدولي الماضي مع إنجلترا في المواجهتين الذي لعبوا مع منتخب الأسود الثلاثة ضد إيطاليا وألمانيا، وشارك ريس جيمس وكايل والكر.

وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى انخفاض أسهم لاعب ليفربول وقد لا يتواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي ببطولة كأس العالم.

ماذا قال أجبونلاهور؟

قال أجبونلاهور: 'لو كنت مكان ترنت، لكنت سأعتزل الواجب الدولي إذا لم أشارك مع فريق كأس العالم، كنت سأتقاعد حتى تولى مدير جديد مسؤولية إنجلترا ومنحي الفرصة 100%".

وواصل: "لأن ما هو الهدف من التوقف في هذه الاستراحات الدولية دون اللعب؟ يمكنك البقاء مع ناديك والراحة والاستعداد لليفربول، ولكي يخرج ساوثجيت ويقول إن تريبيير أفضل من ترنت من جميع النواحي".

وتابع: "أعتقد أن هذه إهانة. أنا أحب تريبيير لكن آرنولد لاعب أفضل منه ومن والكر وجيمس في جميع النواحي".

واختتم: "لن أتفاجأ إذا تقاعد، لقد رأينا لاعبين في الماضي يتقاعدون في إنجلترا من الواجب الدولي لأنهم لم يحصلوا على الفرص".