على الرغم من رغبته .. ممثل ميسي ينفي انتقاله إلى إنتر ميامي

لن يذهب إلى إنتر ميامي!

نفى مارسيلو مينديز أحد ممثلي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين الأنباء المؤخرة بأن النجم الأرجنتيني الدولي وافق على الانتقال إلى إنتر ميامي بداية من الموسم القادم.

الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات دخل في العام الأخير من عقده مع باريس سان جيرمان وسيصبح لاعبًا حرًا في صيف 2023 إذا لم يتم الاتفاق على شروط تجديد عقده وسيكون قادرًا على التحدث مع فرق خارج فرنسا اعتبارًا من يناير إذا ظل التمديد بعيدًا عن الطاولة في بارك دي برانس.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الماضية إلى أن ميسي توصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي حيث سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأميركي.

وقال مارسيلو مينديز لشبكة "CNN" الأمريكية: "إنها أخبار خاطئة ومزيفة لا توجد مفاوضات بشأن انضمام ليونيل إلى إنتر ميامي الموسم المقبل".

يذكر أن ميسي اعترف أن الانتقال إلى أمريكا الشمالية يروق له، حيث قال في تصريحات سابقة: "أود أن ألعب في الولايات المتحدة يومًا ما لقد كان دائمًا أحد أحلامي ".