"على الحكام إظهار التعاطف".. ثورة اليورو تثير الجدل قبل انطلاق البطولة!

اختلاف في الرأي قبل المباراة النهائية

نستعد لاستقبال نسخة جديدة من بطولة اليورو، عندما تلعب ألمانيا مع اسكتلندا، مساء اليوم، الجمعة، في المسابقة المُقامة على أرض المانشافت.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إحداث طفرة من خلال يورو 2024، وذلك من خلال تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها مع الحكام على أرض الملعب، بإعطاء الحق لقائد كل فريق فقط لمناقشة أي قرار مع الحكم.

البطاقة الصفراء ستنتظر أي شخص يتجاوز، وهي الثورة الجديدة التي حصلت على تأييد البعض ومعارضة البعض الآخر، والمؤتمر الصحفي لمباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا كان خير دليل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أندي روبرتسون قائد المنتخب الاسكتلندي قال:"لقد عقدنا اجتماعًا حول هذا الأمر بعد الاطلاع على الأخبار، لا بأس، بالنسبة لي طالما لا تزال هناك مساحة للحوار فالأمر مقبول، المشهد لا يكون جيدًا عندما يحيط اللاعبون بالحكم".

وأما إلكاي جوندوجان من منتخب ألمانيا قال:"لا أعرف حقًا ما الذي يجب أن أفكر فيه بشأن هذه القاعدة الجديدة، لأنها تعتمد كثيرًا على ما يفعله الحكام بها".

وأضاف:"نحن بشر ويمكننا الرد بعدة طرق، ليس بعدم احترام، ولكن بطريقة قد لا تكون الأفضل، أستطيع أن أفهم القاعدة، ولكن على الحكام إظهار التعاطف".

جدير بالذكر أن مباراة الافتتاح في اليورو، سيديرها الحكم كليمون توربان، وقد يكون هو الأول الذي يتخذ هذا الإجراء في البطولة.