على الجميع الحذر .. دوري روشن يستهدف فينيسيوس جونيور!

هل نرى نجم ريال مدريد في دوري روشن؟

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نعم كما قرأت العنوان تمامًا، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني؛ أصبح هدفًا لدوري روشن السعودي، على الرغم من أنه مازال في سن الـ23 عامًا ويقدم أفضل مستوياته مع فريقه حاليًا.

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دوري روشن السعودي أبهر الجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بالتعاقدات الضخمة التي أجراها، بداية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر، مرورًا بالفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد الحالي، ختامًا بالبرازيلي نيمار لاعب الهلال، وغيرهم الكثير من النجوم.

وأشار الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي، يخطط بالفعل للموسم المقبل 2024-25، بشأن اللاعبين الذين يستهدفهم للتعاقد معهم.

وأضاف جاليتي أن الاسم الجديد الذي تم استهدافه هو فينيسوس جونيور، وأن المفاوضات جارية بالفعل من أجل الوصول إلى اتفاق معه لضمه في صيف 2024.

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انضمام جونيور إلى دوري روشن الموسم المقبل أمر غير مستبعد تمامًا، في ظل قدرة صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة في التفاوض وإقناع أفضل اللاعبين في العالم بالانتقال إلى الأندية السعودية، وهذا ما رأيناه على أرض الواقع في صيف 2023.

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