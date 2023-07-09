"على الأمهات أن تخرس" .. نصيحة إبراهيموفيتش التي تجاهلها مبابي!

النجم السويدي تحدث عن موقف مبابي الحالي قبل أن يحدث!

استعانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بتصريحات سابقة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن نظيره الفرنسي كيليان مبابي لتتحدث عن موقف اللاعب الحالي من فريقه باريس سان جيرمان ومن الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال إبراهيموفيتش في العام الماضي عند الحديث عن موقف مبابي: "عندما يصبح الصبيان جيدون يمكنهم بسهولة أن يجنوا الأموال، وفي ذلك الوقت يمكن للأباء أن يكونوا محامين وممثلين ومدربين، وينتقلون من حال إلى آخر وهنا تقع المشكلة ونجد اللاعب يخسر التزامه وهويته".

وأضاف: "الآن في وجود تلك الأجيال الجديد الأباء والأمهات أصبحوا نجومًا ويتحدثون في الصحف، من يظنون أنفسهم؟ أنتم تعتمدون بشكل كلي على الأبناء".

وأكمل: "كشخص لا أعرف مبابي، وكلاعب فهو مذهل، لكن عندما تخسر التزامك تخسر هويتك، لهذا زين الدين زيدان أصبح ما هو عليه الآن، لو أراد مبابي تقليده عليه أن يتطور وألا يرضى أبدًا بما هو عليه".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن النادي الباريسي سيترك مبابي يرحل هذا الصيف خوفًا من رحيله مجانًا في العام المقبل.