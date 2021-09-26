على أهبة الاستعداد .. تشافي ينتظر إقالة كومان من برشلونة

تشافي ينتظر مكالمة برشلونة لبدء مسيرته التدريبية في "كامب نو".

لا يزال الوضع مُحاطًا بالغموض في نادي برشلونة الإسباني، حيث يترقب الجميع موقف الإدارة النهائي من الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق.

ومؤخرًا، انتشرت تقارير تفيد باقتراب رحيل كومان عن تدريب برشلونة، في ظل تراجع أداء الفريق ونتائجه سواء في الدوري الإسباني او دوري أبطال أوروبا.

تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة والمدير الفني لنادي السد القطري ينتظر قرار إدارة "البلوجرانا" النهائي بشأن كومان، حيث يعد تشافي أهم المرشحين لخلافة المدرب الهولندي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت بالفعل أن تشافي دخل بقوة كمرشح رئيسي للحصول على مقعد المدير الفني في برشلونة.

لماذا لم يتحرك تشافي حتى الآن لتدريب برشلونة؟

ورغم علم مدرب السد بأنه مدرج في القائمة المستقبلية لتدريب برشلونة، إلا أن تشافي لم يتواصل مع إدارة النادي الكتالوني.

ويأتي ذلك بسبب أن تشافي يكن احترامًا كبيرًا لرونالد كومان، الذي يعد واحدًا من أهم أساطير برشلونة عبر تاريخه.

ماذا سيكون موقف تشافي إذا تواصلت معه إدارة برشلونة؟

وعلى صعيد متصل، كشفت "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة تعلم تمامًا أن تشافي سيكون سعيدًا لتولي مهمة تدريب النادي الكتالوني.

ويعرف تشافي من أطراف ثالثة على صلة جيدة بإدارة النادي أنه يحظى بدعم قوي في جميع الإدارات التنفيذية والرياضية في برشلونة.

ولذلك، فإن تشافي ينتظر مكالمة جوان لابورتا رئيس برشلونة، والتي لم تحدث حتى الآن، وهو الأمر المنطقي لأن كومان لا يزال في منصبه.

تشافي يرى أنه في حالة اتصال إدارة برشلونة به، وكان المشروع الرياضي مرضيًا بالنسبة له، سيوافق فورًا على تولي تدريب "البلوجرانا".

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا

​