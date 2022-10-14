علامة على قرار ميسي؟! .. باريس يريد فيليكس واللاعب يطلب الرحيل

هل يعود ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي الفرنسي يرى في اللاعب بديل لليونيل ميسي حال قرر الأرجنتيني الرحيل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الموسم الجاري سيكون الأخير لميسي في صفوف باريس سان جيرمان وأنه قد يعود إلى برشلونة في الصيف المقبل.

بالرغم من ذلك علم جول من مصدر مقرب من اللاعب أن ميسي لن يقوم بتحديد مصيره إلا بعد انتهاء مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر 2022.

يأتي هذا في نفس اليوم الذي أكدت فيه تقارير أخرى أن اللاعب جواو فيليكس يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه أتلتيكو مدريد.

ويرى اللاعب أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للنادي لا يمنحه حقه ولا الدور الذي انتظر الحصول عليه في صفوف النادي.

وكان أتلتيكو مدريد قد ضم اللاعب البرتغالي مقابل مبلغ قياسي بعد رحيل أنطوان جريزمان مقابل حوالي 120 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخهم.

جدير بالذكر أن عقد ميسي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي في نهاية الموسم الجاري ورحيله سيكون مجانيًا لو حدث هذا.