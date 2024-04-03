علاقة مثيرة للشك مع روبياليس .. تحقيقات "العمولة السعودية" تضع بيكيه في ورطة كبرى

الحرس المدني يمهد لكارثة في حياة النجم الإسباني

بدأت وحدة العمليات المركزية "UCO"، التابعة للحرس المدني الإسباني، في مراجعة الحسابات البنكية والحركات المصرية المتعلقة باسم النجم جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق.

ويأتي ذلك ضمن تحقيقات موسعة بشأن اتهام حول تورط بيكيه مالك شركة "كوزموس"، في عمولات ضخمة، بالاتفاق مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم، لتسهيل إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني على الأراضي السعودية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن المحققين أرادوا معرفة وجهة الأموال الموجودة في حساب كوزموس الذي كان سيتم جمع العمولات فيه، وعلى وجه التحديد، يحقق عملاء الحرس المدني في 5 اتهامات تطول بيكيه، رغم أنها لم توجه الاتهام إليه حتى الآن بشكل رسمي.

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وأشارت "آس" إلى أن عملاء الحرس المدني طلبوا الكشف عن حساب بيكيه البنكي الذي أصدر دفعة مليوني يورو لحساب إسباني آخر في فبراير 2021 وتحديد الحسابات الأخرى التي يظهر فيها هو أو نادي أندورا أو شركاته، أيضًا منذ عام 2019.

واطلعت الصحيفة الإسبانية على جانب من التحقيقات، حيث جاء في هذا الحساب حرفيًا: "تم جمع عمولات النجاح التي دفعتها شركة SELA Sport مقابل خدمات الوساطة المقدمة في المفاوضات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن إقامة منافسات كأس السوبر الإسباني في الأراضي السعودية، وتقدر المنظمة هذه العمولات بـ4 ملايين يورو سنويًا".

وأوضح الحرس المدني أن بيكيه، استحوذ على 56٪ من أسهم نادي أندورا في عام 2018 من خلال شركة كوزموس، وبهذا فهو مرتبط بـ3 حركات بنكية في القضية، الأولى بمبلغ 3.4 مليون يورو تتعلق بعمولة حصلت عليها شركة كوزموس و"المبلغ المحول إلى النادي يمثل أكثر من ربع الدخل الذي يحصل عليه من الجانب السعودي".

وأكدت الصحيفة، أن الحركتين الثانية والثالثة، بحوالي 12 مليون يورو ومليوني يورو، على الترتيب، وادعى بيكيه أنه تم استخدام هذه الملايين لـ"زيادة رأس المال".

وختم تقرير الحماية المدنية، بأن هناك شكوك حول وجود حاجة ملحة للتحقيق فيما إذا كان بيكيه قد دفع عمولات للرئيس السابق للاتحاد الإسباني السابق أو غيره من المديرين مقابل جلب كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت السلطات الإسبانية قد أصدرت أمرًا باعتقال لويس روبياليس على خلفية اتهامه في قضايا فساد خاصة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلا أنه لا يزال هاربًا في جمهورية الدومينيكان وهو ما يمنع اعتقاله.