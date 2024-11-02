"علاقتي بالنصر أوثق وأحب الاتحاد" .. رئيس ناد سعودي يكشف حقيقة انتمائه للهلال!

بعد اتهامه بالانحياز إلى الهلال..

كشف رئيس أحد أندية دوري روشن السعودي، عن معاناته من اتهام الجماهير النصراوية له بانتمائه للهلال، قبل ديربي الرياض، الذي انتهى بالتعادل (1-1)، على ملعب الأول بارك.

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وحافظ الهلال على صدارته لدوري روشن، برصيد 25 نقطة، بعد انتزاع التعادل من النصر في أسبوع الديربيات، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، فيما حل الأصفر ثالثًا بـ19 نقطة.

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وقال محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود، عبر برنامج "في 90"، "بعد مباراة النصر اتُهمت أني هلالي، وأقسم بالله ليس لدي أي انتماء سوى لنادي الخلود فقط، المشكلة عندما يحدث موقف مع النصر، يقولون عنك هلالي والعكس".

وأضاف "أنا شخص مستقل، وعلى النقيض، فإن علاقتي بالأمير فيصل بن تركي ونادي النصر أوثق، كما أني أحب نادي الاتحاد، ولا أخفي ذلك، لأن الاتحاد وقف مع الخلود ودعمه".

ويحتل الخلود، الصاعد حديثًا، المركز الخامس عشر في جدول دوري روشن، برصيد 7 نقاط من 9 مباريات، مُوقعًا على انتصار وحيد، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

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واستهل الخلود مشواره في دوري روشن، بالخسارة أمام الاتحاد بهدف دون مقابل، كما تلقى خسارة أمام الهلال بنتيجة (2-4)، في الجولة الخامسة، فيما تعادل مع النصر بنتيجة (3-3)، بالجولة الثامنة.